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وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء اجتماع مجلس الحرب ومن المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:53
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