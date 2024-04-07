Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤولين إسرائليين: نتنياهو يستخدم التهديد بشن هجوم على رفح كوسيلة ضغط في المفاوضات (الشرق)

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين: الاتصال الهاتفي المرتقب بين بايدن ونتنياهو من المتوقع أن يكون متوترا لأن بايدن "غاضب" من مقتل 7 من عمال الإغاثة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/04/2024 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: قلق بالغ من أن يمحو الهجوم على موظفي المطبخ المركزي التقدم في تدفق المساعدات لغزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عملية رفح
lebanon 24
07/04/2024 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: بلينكن حذر نتنياهو من أنّ أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر (الشرق)
lebanon 24
07/04/2024 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2024-04-07
12:59 | 2024-04-07
12:49 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:46 | 2024-04-07
12:34 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24