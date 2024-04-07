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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أحث على الامتناع عن الإجراءات التي تُعرض السلامة النووية في أوكرانيا للخطر (الشرق)

Lebanon 24
07-04-2024 | 09:13
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