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مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: على القوات الإسرائيلية تغيير طريقة تنفيذها العمليات في غزة للتأكد من عدم تكرار الهجوم على عمال الإغاثة

Lebanon 24
07-04-2024 | 09:40
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