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نتنياهو: إيران وحزب الله يفاقمون التهديدات على إسرائيل ويجب أن نكون موحدين للرد على هذه الهجمات (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:25
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