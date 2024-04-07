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الصحة العالمية: حرمان المدنيين من الغذاء والوقود والمأوى والرعاية الصحية في غزة أمر غير إنساني (الشرق)

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:33
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