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جنبلاط: نأمل العودة الى إتفاق الهدنة عام ٤٩ الذي يُملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:58
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