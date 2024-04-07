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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: مقتل وإصابة آلاف الأطفال في غزة سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء وهذا الاعتداء يجب أن ينتهي

Lebanon 24
07-04-2024 | 11:12
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