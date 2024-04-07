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صحيفة هآرتس الإسرائيلية: مصادر مصرية تتوقع هدنة إنسانية في غزة خلال عطلة عيد الفطر
Lebanon 24
07-04-2024
|
11:36
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