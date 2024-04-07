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كيربي: نتفهم ونتشارك إحباط منظمات الإغاثة وقد قتل عدد كبير جدا من عمالها بسبب العمليات الإسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 11:55
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