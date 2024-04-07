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مفوض الأونروا: على إسرائيل أن تفتح المزيد من المعابر مع غزة وأن ترفع القيود عن عمل الأونروا في القطاع

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:30
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