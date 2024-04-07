"لبنان 24": مخابرات الجيش باشرت التحقيق في حادث اختفاء منسق منطقة جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان ويتم تتبع هاتفه الخلوي لمعرفة اذا كان في الامكان تحديد مكان وجوده

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