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وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا أهداف العدو في خان يونس بما فيها مخازن سلاح وغرف تحكم واتصالات

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:17
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