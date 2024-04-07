النائب زياد الحواط: نطلب من الأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيقات لمعرفة مصير منسّق القوات في جبيل باسكان سليمان الذي لم يخبرنا سابقًا أنه تعرّض لتهديد (MTV)

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