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وسائل إعلام إسرائيلية: يوجد فقط في منطقة الجليل الشرقي 40 ألف شخص تم إخلاؤهم و40% منهم ما زالوا في الفنادق

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:18
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