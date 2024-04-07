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والد عامل الإغاثة الذي قتلته إسرائيل جاكوب فليكنجر باتصال مع بلينكن: على واشنطن إجبار إسرائيل على وقف الحرب

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:23
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