Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: لا يمكن لـ حماس أبدا أن تمثل الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال للجزيرة مباشر: كيف يمكن للحكومة الفلسطينية الجديدة التنسيق في قطاع غزة دون التشاور مع حماس وباقي الفصائل
lebanon 24
08/04/2024 03:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتحرك عاجل لوقف القتل الممنهج لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
lebanon 24
08/04/2024 03:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: المفاوضات ليست عملية مفتوحة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وإسرائيل تتحمل تبعات فشلها بسبب استمرار جرائم الإبادة
lebanon 24
08/04/2024 03:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نعزي عائلة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل الذي خلد اسمه كمدافع عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني
lebanon 24
08/04/2024 03:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:42 | 2024-04-07
19:26 | 2024-04-07
19:15 | 2024-04-07
19:14 | 2024-04-07
18:44 | 2024-04-07
18:36 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24