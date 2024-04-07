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الحكومة الإسرائيلية: دخول 322 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم وهو أكبر عدد منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
07-04-2024 | 17:56
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