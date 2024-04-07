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ألوية الناصر صلاح الدين: استهدفنا مساء الأحد حاجز سالم العسكري الصهيوني غربي جنين بوابل كثيف من الرصاص

Lebanon 24
07-04-2024 | 18:36
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