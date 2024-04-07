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إعلام مصري: توافق على المحاور الأساسية بين المشاركين في المفاوضات بشأن غزة

Lebanon 24
07-04-2024 | 19:42
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