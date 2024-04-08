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اليونيفيل: نناشد جميع الأطراف بشكل عاجل الالتزام بوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:51
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