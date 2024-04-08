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الجيش الأردني: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا ومقتل مهربين اثنين

Lebanon 24
08-04-2024 | 03:00
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