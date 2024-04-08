"لبنان24": الإجتماع الثنائي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ما زال منعقداً حتى الآن على أن ينتقل الطرفان إلى قاعة مجلس الوزراء حيث ستُعقد المحادثات الموسعة

Lebanon 24