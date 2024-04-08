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أخبار عاجلة
قيادي في حماس لرويترز: لا تقدم في جولة المفاوضات بالقاهرة
Lebanon 24
08-04-2024
|
03:28
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