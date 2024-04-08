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الأسطول الأوروبي: 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية يشاركون في مهمة "أسبيدس"

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:43
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