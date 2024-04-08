21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير المالية الإسرائيلي يدعو نتنياهو لعقد اجتماع موسع للحكومة فورا بعد أنباء عن قرب عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-04-2024
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بدء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل (سكاي نيوز)
08/04/2024 15:22:31
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قلق لدى أوساط إسرائيلية بأن الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار ستتم حتى بدون صفقة الرهائن (سكاي نيوز)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قلق لدى أوساط إسرائيلية بأن الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار ستتم حتى بدون صفقة الرهائن (سكاي نيوز)
08/04/2024 15:22:31
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة في عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة في عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
08/04/2024 15:22:31
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يندد بقرار فصل قائد لواء ناحال على خلفية مقتل عمّال الإغاثة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يندد بقرار فصل قائد لواء ناحال على خلفية مقتل عمّال الإغاثة (سكاي نيوز عربية)
08/04/2024 15:22:31
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
14:00 | 2024-04-07
07/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر سيُغطّي الشمس... ماذا سيحدث خلال الكسوف غداً؟
Lebanon 24
القمر سيُغطّي الشمس... ماذا سيحدث خلال الكسوف غداً؟
11:00 | 2024-04-07
07/04/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:20 | 2024-04-08
خلل واسع وانقطاع بشبكة الإنترنت في إيران (العربية)
07:59 | 2024-04-08
"الخارجية" الفرنسية: أجلينا بالتعاون مع مصر 17 شخصا من غزة هم أقارب لفرنسيين أو يعملون معنا (العربية)
07:53 | 2024-04-08
"لبنان24": الصوت الذي سُمع في أجواء وادي السلوقي ناتج عن صاروخ اعتراضي
07:45 | 2024-04-08
معاريف عن غالانت حول صفقة الرهائن: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لاتخاذ قرارات صعبة لكن لا بد من موافقة الطرف الآخر
07:35 | 2024-04-08
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس" توقفت عن العمل في قطاع غزة كمنظمة عسكرية بعد ضرباتنا (العربية)
07:34 | 2024-04-08
غالانت: الظروف التي فرضناها بالضغط العسكري على "حماس" تتيح لنا مرونة العمل واتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين (الجزيرة)
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
08/04/2024 15:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24