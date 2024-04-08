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وزير المالية الإسرائيلي يدعو نتنياهو لعقد اجتماع موسع للحكومة فورا بعد أنباء عن قرب عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:33
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