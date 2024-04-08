ميقاتي أمام الرئيس القبرصي: زيارتكم إلى لبنان تدلّ على الصداقة القوية والتاريخية بين بلدينا وأنا على ثقة أن مناقشاتنا وتفاعلاتنا ستعزز أواصر التعاون والتآزر بين لبنان وقبرص

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