ميقاتي: لدى لبنان وقبرص مصلحة مشتركة في معالجة التحديات التي يواجهانها بفعل الهجرة غير الشرعية وهناك إمكانية للتعاون في تمكين المؤسسات المختصة من ضبط الحدود البحرية

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