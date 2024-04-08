ميقاتي: لبنان وقبرص عضوان فاعلان في المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حيث سيرفعان الصوت للمساعدة في بلورة الحلول المطلوبة للقضايا المشتركة

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