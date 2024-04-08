Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: باعتباره أحد أكبر البلدان المضيفة للاجئين من حيث عدد السكان فإن لبنان يتحمل أعباء متعددة ليس لها تأثير فوري على أمنه واستقراره فحسب بل على وجوده المستقبلي

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لبنان يُقدر جهود دول الخماسية وحرصها على إستقرار أمنه ونتمنى أن يتحمل النواب مسؤولياتهم في إنتخاب رئيسٍ للجمهورية
lebanon 24
08/04/2024 15:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الضروري أيضاً بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين وسيعمل البلدان عبر المنطمات الدولية لدعم سياسات منع عمليات النزوح في المستقبل
lebanon 24
08/04/2024 15:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قبرص بعد لقائه الرئيس ميقاتي: تشديد على التعاون القائم والمستقبلي بين لبنان وقبرص في المجالات كافة
lebanon 24
08/04/2024 15:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان الى المناطق الامنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث
lebanon 24
08/04/2024 15:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2024-04-08
08:20 | 2024-04-08
07:59 | 2024-04-08
07:53 | 2024-04-08
07:45 | 2024-04-08
07:35 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24