ميقاتي: باعتباره أحد أكبر البلدان المضيفة للاجئين من حيث عدد السكان فإن لبنان يتحمل أعباء متعددة ليس لها تأثير فوري على أمنه واستقراره فحسب بل على وجوده المستقبلي

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