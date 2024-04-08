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ميقاتي: من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي اليوم خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة لعودة النازحين اليها

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:47
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ميقاتي: الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان الى المناطق الامنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث
lebanon 24
08/04/2024 15:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: أرض لبنان هي للبنانيين وأرض سوريا للسوريين ويكلمنا المجتمع الأوروبي وسواه عن الدمج فيما هو يقفل حدوده بوجههم فأي عنصر إيجابي للدمج؟
lebanon 24
08/04/2024 15:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياساتهم بموضوع النازحين
lebanon 24
08/04/2024 15:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: انا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا ام ضمانة استخراج النفط والغاز او عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب
lebanon 24
08/04/2024 15:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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