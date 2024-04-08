ميقاتي: من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي اليوم خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة لعودة النازحين اليها

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