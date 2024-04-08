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ميقاتي: الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان الى المناطق الامنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث
Lebanon 24
08-04-2024
|
05:48
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