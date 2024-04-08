ميقاتي: من الضروري أيضاً بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين وسيعمل البلدان عبر المنطمات الدولية لدعم سياسات منع عمليات النزوح في المستقبل

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