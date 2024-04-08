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مسؤول في حماس لـ"الشرق": وفد الحركة غادر القاهرة صباحا إلى الدوحة للتشاور مع القيادة

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:49
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