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"الجزيرة" عن صحيفة معاريف: الموازنة الإسرائيلية تسجل عجزا تراكميا منذ بداية العام الجاري بقيمة 7 مليارات دولار
Lebanon 24
08-04-2024
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07:02
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