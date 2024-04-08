حركة المرور كثيفة على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال- الاشرفية ومن تقاطع بشارة الخوري باتجاه طريق الشام حتى المتحف وباتجاه راس النبع- قصقص (التحكم المروري)

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