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حركة المرور كثيفة على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال- الاشرفية ومن تقاطع بشارة الخوري باتجاه طريق الشام حتى المتحف وباتجاه راس النبع- قصقص (التحكم المروري)
Lebanon 24
08-04-2024
|
08:49
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