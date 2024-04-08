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العدو الاسرائيلي اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
08-04-2024 | 09:54
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