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العدو الاسرائيلي اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
08-04-2024
|
09:54
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