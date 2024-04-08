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نصرالله: عندما يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة فإن هذا الأمر سيعتبر هزيمة لإسرائيل ونتنياهو

Lebanon 24
08-04-2024 | 10:32
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