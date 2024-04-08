Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: قرار الحرب الأهلية الداخلية اللبنانية لم تتخذه الحكومة إنّما الأحزاب التي شاركت بالحرب

Lebanon 24
08-04-2024 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الاستهداف الإسرائيلي للمستشارين جاء بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا والتي كانت "إسرائيل" ضالعة فيها
lebanon 24
08/04/2024 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حضور حرس الثورة في سوريا ولبنان جاء رغم الحرب الكونية التي فُرضت على إيران في تلك الفترة
lebanon 24
08/04/2024 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
غموض حول الردّ الإيراني بعد خطاب نصرالله: يا مرحبا بالحرب
lebanon 24
08/04/2024 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
lebanon 24
08/04/2024 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:16 | 2024-04-08
12:07 | 2024-04-08
12:04 | 2024-04-08
12:04 | 2024-04-08
11:58 | 2024-04-08
11:57 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24