Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن الدولي يحيل طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية إلى اللجنة المختصة

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: مصداقية العالم على "محك اختبار نهائي" بعد قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن (الشرق)
lebanon 24
08/04/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلي من كامل قطاع غزة
lebanon 24
08/04/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن: نأمل من الجميع الالتزام بتنفيذ القرار الدولي لتخفيف المعاناة في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/04/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ "سكاي نيوز عربية": 4 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وافقت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين
lebanon 24
08/04/2024 21:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2024-04-08
13:40 | 2024-04-08
13:35 | 2024-04-08
13:28 | 2024-04-08
13:25 | 2024-04-08
12:50 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24