Advertisement

أخبار عاجلة

أ.ف.ب: إسرائيل ترفض طلب تركيا إنزال مساعدات جوّا في غزة

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة تم بالتنسيق مع تل أبيب ولا توجد أزمة في العلاقات بين البلدين
lebanon 24
08/04/2024 21:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تواصلنا مع الإسرائيليين بشأن عمليات إنزال المساعدات الأميركية على قطاع غزة
lebanon 24
08/04/2024 21:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 3 طائرات شحن أردنية قامت اليوم بإنزال مساعدات إنسانية على شمال غزة بالتنسيق مع إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
08/04/2024 21:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن عملية إنزال المساعدات الأردنية لفلسطين.. هل كان لإسرائيل أيّ دور؟
lebanon 24
08/04/2024 21:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2024-04-08
13:35 | 2024-04-08
13:28 | 2024-04-08
13:25 | 2024-04-08
12:50 | 2024-04-08
12:44 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24