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الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل (الجزيرة)

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:40
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