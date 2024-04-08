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وزير الخارجية السعودي يستعرض مع أمين عام الأمم المتحدة مستجدات المنطقة وملف غزة

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:25
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