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الخارجية الأميركية: بلينكن كان واضحا بأن الأهم من النيات هو النتائج وعلى إسرائيل تطبيق الإجراءات في أسرع وقت

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:11
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