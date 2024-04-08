Advertisement

أخبار عاجلة

قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد صعودا و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 01:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه كازينو لبنان الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 01:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية من تقاطع الدكوانة النافعة باتجاه بولفار سن الفيل وحركة المرور كثيفة في المحلّة
lebanon 24
09/04/2024 01:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل مركبة محلة انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 01:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2024-04-08
18:19 | 2024-04-08
18:18 | 2024-04-08
18:17 | 2024-04-08
18:15 | 2024-04-08
18:12 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24