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ارتفاع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من أحياء مدينة خان يونس إلى 84 شهيداً (الجزيرة)

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:27
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