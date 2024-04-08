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لابيد: ناقشت مع سوليفان أيضا قضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة والأهمية القصوى لاستعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:52
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