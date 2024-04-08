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وزارة الدفاع الإيطالية: نواصل العمل من أجل منع اتساع نطاق النزاع وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين لأن حماس ليست فلسطين

Lebanon 24
08-04-2024 | 16:07
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