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مجلس الأمن يحيل طلب المراقب الدائم لدولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد

Lebanon 24
08-04-2024 | 17:31
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