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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ل"الجزيرة": الاحتلال تعمّد قتل الطواقم الطبية مع المرضى ومرافقيهم

Lebanon 24
08-04-2024 | 17:53
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